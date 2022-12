Salão de beleza em Belém oferece brinde inusitado para atrair clientes; veja

Salões de beleza são espaços comumente conhecidos por atrair muitas mulheres, algumas, costumam a passar dias inteiros no local já que muitos procedimentos demoram bastante para serem concluídos. Por esse motivo, se torna inevitável que a interação entre clientes e profissionais aconteça. Mas, em Belém, uma propaganda na fachada de um salão de beleza tem chamado atenção de diversas pessoas que passam pelo bairro da Pedreira. Na oferta do tratamento capilar, o estabelecimento também garante um mimo exclusivo aos clientes: a "fofoca grátis". O sucesso do anúncio é tão grande que várias pessoas começaram a frequentar o local atraídas pelo "brinde".

Em entrevista ao Portal do OLiberal.com, Luiz Monteiro, o proprietário do salão, conta que eles estão há cerca de oito anos no mercado da beleza e sempre buscam inovar para atrair mais clientes. Dessa vez, a ideia de brincar e fazer um anúncio criativo deu muito certo.

“A ideia surgiu durante uma reunião de rotina para decidir as novas promoções e a nova fachada do salão, que precisava ser renovada. Foi aí que a nossa colaboradora Zaralina Moraes teve a ideia de fazer algo para chamar atenção das pessoas de uma forma diferente. E, menina, deu muito certo!”, explica Luiz.

Luiz Monteiro (Reprodução: Arquivo Pessoal)

O proprietário do ‘Espaço LM’ também diz que a estratégia conquistou os clientes frequentes, além de atrair novos interessados. Segundo Luiz, as pessoas chegam ao local em busca dos serviços de beleza como, manicure, tratamento para o cabelo, spa dos pés, entre outros, mas também deixam claro que a parte da fofoca não pode faltar.

“Então, com toda essa brincadeira acabamos conquistando um novo leque de clientes. E sim, rola fofoca, e muita. Várias pessoas vieram por conta dessa fofoca, muitas pessoas passam e batem fotos. Somos cobrados por isso, as clientes já chegam com as fofocas na ponta da língua”, afirma Luiz.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)