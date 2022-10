Influenciador realiza sonho de um senhor 100 anos de ir à Disney; vídeo

Um influenciador digital norte-americano, chamado Isaiah Garza, realizou o sonho de um senhor 100 anos de conhecer à Disneylândia. Tudo começou quando o jovem Isaiah abordou o idoso na rua enquanto caminhava com ajuda de um andador. O convite foi aceito de forma emocionante. O vídeo já alcançou mais de 16 milhões de visualizações e 3 milhões de curtidas.

"Desculpe incomodá-lo. Tive um dia muito, muito difícil", disse Garza, 32 anos. "Eu só queria ver se você estaria disposto a ir para a Disneylândia comigo hoje." O senhor ficou extremamente emocionado com convite e respondeu: "isso é ótimo (risos). Você realmente me levaria? Oh meu Deus, eu não consigo acreditar nisso." Veja!

Os dois se divertem em várias programações, como a Garna nas xícaras giratórias e a visita aos castelos. O veterano não fazia um passeio como esse há 50 anos. Quando perguntado sobre como se sentiu indo na Disneylândia, o senhor respondeu "Oh meu Deus, esse é um dos melhores dias da minha vida. Eu sinto que posso estar sonhando ou algo assim".

Em sua conta do TikTok, o influenciador que tem 7,7 milhões de seguidores, compartilha histórias ajudando a população em situação de rua e pessoas com dificuldade financeira