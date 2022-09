Hailey Bieber revela conversa com Selena Gomez; entenda o suposto triângulo amoroso

Pela primeira vez, Hailey Bieber abriu o jogo sobre as polêmicas envolvendo seu casamento com Justin Bieber e sua relação com a ex-namorada do músico, a cantora e atriz Selena Gomez. Em um bate-papo no podcast "Call Her Daddy", a modelo revelou que conversou com a ex-estrela da Disney e refutou qualquer desavença com a celebridade.

"Eu a respeito, não há nenhum drama pessoal. É por isso (pela conversa) que eu fico tipo, é tudo respeito. É tudo amor. É também por isso que eu sinto que se todos do nosso lado souberem o que aconteceu, se nós estivermos bem e pudermos sair disso com clareza e respeito, então, está tudo bem", revelou a modelo da Victoria's Secret.

Hailey contou que todos os três envolvidos no drama amoroso sabem o que, de fato, aconteceu, ao contrário das especulações dos fãs, e essa comunicação traz "muita paz" a todos. "É o que é. Você nunca vai conseguir corrigir cada narrativa e sempre haverá novas. Isso nunca vai acabar e é por isso que eu chego nesse ponto, é por isso que eu não falei muito sobre essas coisas", pontuou.

Suposto triângulo amoroso

Justin Bieber e Selena Gomez tiveram um relacionamento de idas e vindas desde 2011.(Foto: Reprodução)

As polêmicas envolvendo um suposto triângulo amoroso entre as celebridades surgiram pelo curto período de tempo entre as idas e vindas dos três. Justin e Selena Gomez oficializaram o namoro em meados de 2011, mas o primeiro término foi em 2012. O casal voltou em 2013 e se manteve junto até o final de 2014.

Após isso, Justin Bieber se envolveu com Sophie Richie, e em março de 2016 iniciou um namoro com Hailey, sua mulher. Não se sabe ao certo quando o relacionamento chegou ao fim, mas em outubro de 2017 Justin e Selena foram fotografados juntos pela primeira vez desde o término em 2014. Vale lembrar que a musa namorava The Weeknd e o fim do relacionamento foi anunciado um dia depois da cantora ser vista com o autor de "Baby".

Selena e Justin permaneceram juntos até março de 2018 e três meses depois do término, Justin pediu Hailey Bieber em casamento. Os dois se casaram no final do mesmo ano.

Hailey nega que roubou Justin Bieber de Selena

Justin e Hailey Bieber se casaram no fim de 2018. (Foto: Reprodução / Instagram)

Na entrevista, Hailey também rebateu as acusações de que teria "roubado" Justin Bieber de Selena Gomez e até mesmo se envolvido com o astro enquanto ele namorava. "Não, nem uma vez. Quando eu e ele começamos a ficar ou qualquer coisa do tipo, ele não estava em um relacionamento. Nunca, em nenhum momento… Não é do meu caráter estragar o relacionamento de ninguém, eu jamais faria isso. Eu fui criada melhor do que isso. Eu não tenho interesse em fazer algo assim", pontuou.

Hailey deu sua visão sobre a linha do tempo que causou confusão entre os fãs. "Eu entendo, novamente, como isso pode parecer do lado de fora e há muitas percepções, mas aquela era uma situação em que eu sei que a coisa certa para eles era fechar aquela porta", mencionou.

"Eles não estavam num relacionamento naquela época, mas é claro que havia uma longa história ali e não é o meu relacionamento. Não tem nada a ver comigo, então eu respeito muito aquilo, mas eu sei que isso fechou um capítulo e acho que seguir em frente, ficar noivo e se casar foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. Tipo, seguir em frente com sua vida nesse sentido", disse ela, afirmando que jamais se casaria com alguém se sentisse que o relacionamento anterior da pessoa não estava completamente encerrado.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)