Hailey Bieber fala sobre boato de ter 'roubado' Justin Bieber de Selena Gomez: 'Isso é tão louco'

A modelo Hailey Bieber falou pela primeira vez sobre o boato que a cerca desde o início do relacionamento com Justin Bieber. Desde que se envolveu com o canadense, a modelo vem sendo acusada por muitos fãs do cantor de tê-lo “roubado” de Selena Gomez, com quem Bieber namorou até 2018. Em trecho divulgado da entrevista ao podcast “Call Her Daddy”, que será disponibilizada na íntegra na quarta-feira (28), Hailey comentou sobre o assunto.

Em um trecho da entrevista publicado no Twitter do podcast, Hailey decidiu quebrar o silêncio e desabafar sobre os rumores. Após a apresentadora Alexandra Cooper perguntar sobre o impacto do atual casamento na vida da modelo, Hailey respondeu aos risos com “Por onde eu começo?”

Na sequência, o assunto que acompanha Hailey desde o início do relacionamento com o cantor canadense veio à tona. Cooper pergunta se a modelo se envolveu com Bieber ao mesmo tempo em que ele ainda estava com Selena Gomez, com quem namorou, entre idas e vindas, durante 6 anos.

Negando o envolvimento, Hailey falou sobre o ódio que enfrenta por causa destes rumores. “Isso é tão louco. Eu literalmente nunca falei sobre isso. Muito da perpetuação e do ódio [que recebe na internet] vem dessa coisa de: ‘Oh, você o roubou’. Mas isso é sobre as pessoas saberem a verdade. Porque há uma verdade”, declarou.

