Mundo

Cantora causa polêmica ao se casar com o próprio cachorro e divide opiniões

Publicação feita no aniversário de 50 anos da artista gera repercussão nas redes

Hannah Franco
fonte

Cantora Jenny Lewis anuncia “casamento” com cachorro e gera repercussão nas redes. (Reprodução/Instagram)

A cantora Jenny Lewis, ex-integrante da banda Rilo Kiley, causou repercussão nas redes sociais ao anunciar que teria se casado com o próprio cachorro, chamado Bobby. A publicação foi feita no último sábado (10/1), quando a artista compartilhou imagens do que chamou de cerimônia realizada em seu quintal.

Na legenda, Jenny escreveu: “Casei com meu cachorro no meu aniversário de 50 anos… Abençoada”. A cantora completou 50 anos no último dia 8 de janeiro. Nas imagens, registradas em fotos no estilo Polaroid, ela aparece ao lado do animal, da raça black cockapoo, em um clima de celebração.

Segundo a artista, amigos próximos participaram do encontro, entre eles Morgan Nagler, Dave Scher e Alex Greenwald, da banda Phantom Planet.

A publicação rapidamente chamou atenção e dividiu opiniões. Parte dos seguidores entrou no clima da brincadeira e deixou mensagens bem-humoradas. “Parabéns pela focinheira”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Más notícias: os cachorros sentem a coceira dos sete anos quase imediatamente. Boas notícias: ela pode ser facilmente curada com carinhos na barriga”.

Por outro lado, muitos usuários demonstraram estranhamento com o gesto da cantora. “Coisa bizarra”, escreveu um perfil. “Larga de ser maluca”, comentou outro.

Jenny Lewis integrou a banda Rilo Kiley entre 1998 e 2014, grupo que ganhou destaque na cena indie norte-americana. Após o fim da banda, a cantora seguiu carreira solo e lançou cinco álbuns. O trabalho mais recente é “Joy’All”, lançado em 2023.

