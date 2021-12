VÍDEO: Mulher se casa com boneco e passa lua de mel em motel

Um casamento realizado em Alto Paranaíba, Minas Gerais, no último sábado, chamou atenção dos convidados para a cerimônia pelo fato de que o noivo era um boneco de pano. Meirivone Rocha, de 37 anos, afirmou que tudo foi uma estratégia para conseguir a casa própria. As informações são do portal Estado de Minas.

Segundo Meirivone, o casamento foi um teatro para chamar atenção de emissoras de TV e rádio para conquistar a tão sonhada casa própria. Devido às dificuldades financeiras, a cerimônia de casamento foi custeada por patrocinadores.

“Muitas vezes, o que ganho no mês não dá pra pagar todas as contas. Na festa, tive alguns patrocinadores que me ajudaram na organização para que tudo saísse como se fosse um casamento de verdade. A intenção é que os vídeos caiam nas redes sociais e cheguem nas mãos das grandes TVs e, quem sabe, eles achem interessante e me convidem pra me dar a minha tão sonhada casa própria. Pagar aluguel não é fácil.”

O boneco foi apelidado de Marcelo e foi criado pela própria “noiva” para ser seu companheiro em suas transmissões ao vivo de forró durante a pandemia de covid-19. Além do "casamento", Meirivone planejou também uma lua de mel com o boneco em um motel como parte do plano.