Brasileiros são autorizados a deixar Gaza e podem sair do território palestino a qualquer momento

Os 34 brasileiros e familiares que estão na Faixa de Gaza e pediram ao governo brasileiro para serem repatriados foram incluídos, nesta sexta-feira (10), na lista de estrangeiros autorizados a sair do território palestino alvo de ataques das forças israelenses, em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O grupo já está em Rafah, que faz fronteira com o Egito, e pode deixar Gaza a qualquer momento.

"Nos estamos na fronteira esperando abertura", informou, em suas redes sociais, Hasan Rabee, um dos cidadãos do Brasil autorizados a sair da zona de conflito. Ele tem divulgado nas redes sociais imagens da sua jornada até a abertura dos portões da fronteira. Em uma das imagens, aparece se despedindo da mãe, que ficará em Gaza. Duas irmãs de Hasan também continuam na região. Hasan afirma que espera uma segunda lista de familiares de brasileiros, para conseguir tirar a mãe e as irmãs de Gaza.

"Grupo de brasileiros e familiares que estava retido em Gaza já se encontra no posto fronteiriço de Rafah, desde as 7 da manhã, hora local (2 no horário de Brasília), à espera de chamada para os trâmites necessários para a entrada no Egito, e posterior repatriação para o Brasil", informou o Itamaraty, em suas redes sociais.

"Inclusão dos brasileiros na lista de hoje de Rafah foi informada ao Ministro Mauro Vieira pelo chanceler de Israel, Eli Cohen, na tarde de ontem. Foi o quarto telefonema entre os Ministros desde os atentados de 7/10", continuou.

Ao deixar a Faixa de Gaza, os brasileiros seguirão até o aeroporto de Al-Arish, no Egito, percorrendo um trajeto de 55 km por via terrestre. No local, uma aeronave da Presidência da República aguarda o grupo para a viagem de volta ao Brasil.

O avião conta com suprimentos humanitários, além de médico, enfermeiro e psicólogo. A expectativa é de que o primeiro voo chegue ao Brasil no próximo domingo (12).