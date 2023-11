Guerra Israel x Hamas: Fronteira de Rafah é reaberta para saída de estrangeiros de Gaza

Nesta quinta-feira (9), a fronteira em Rafah com o Egito foi reaberta para a saída de estrangeiros da Faixa de Gaza. No momento, estão autorizados passar pela fronteira estrangeiros contemplados na 6ª lista, divulgada na manhã de quarta-feira (8). Eles tiveram sua saída adiada pelo fechamento da fronteira, por questões de segurança.

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) monitora a situação de 34 brasileiros e familiares de brasileiros que pediram repatriação e aguardam a oportunidade de sair do território palestino. Inicialmente, a expectativa era de que eles fossem liberados em lista divulgada nesta quinta, mas após o fechamento da fronteira no dia anteriores, quarta-feira, nenhuma nova relação de pessoas autorizadas a deixar a região foi divulgada. Com isso, a saída dos cidadãos do Brasil foi adiada, mais uma vez.

Um avião da Força Aérea Brasileira está no Egito e será usado para trazer os brasileiros de volta ao Brasil, depois que eles conseguirem cruzar a fronteira e sair da região de conflito, que também enfrenta escassez de água, alimentos e remédios.