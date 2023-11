Brasileiros em Gaza recebem autorização para deixar o território pelo Egito, diz Itamaraty

Um grupo de 34 brasileiros que está na Faixa de Gaza obteve permissão para deixar o território, um mês após os ataques do Hamas a Israel. O Itamaraty informou que os brasileiros devem ser autorizados a sair de Gaza nesta sexta (10).

As autoridades brasileiras planejam o retorno do grupo por meio da aeronave presidencial, partindo do Egito em direção ao Brasil no sábado (11). A chegada em Brasília está programada para a manhã de domingo (12), com três paradas técnicas planejadas em Roma, Itália; Las Palmas, Espanha; e Recife, Brasil.

Os brasileiros estão divididos entre duas cidades palestinas: 18 em Rafah, cidade fronteiriça que conecta a Faixa de Gaza ao Egito, e 16 em Khan Yunis. Fontes do governo informaram à CNN que há expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receba o grupo na Base Aérea de Brasília no domingo, marcando um mês desde a chegada do primeiro grupo repatriado de Israel.

A inclusão do Brasil na lista de países autorizados a repatriar seus cidadãos resulta de intensas gestões diplomáticas do governo Lula, envolvendo contatos com diversas nações.