Jihad Islâmica palestina divulga vídeo de dois reféns; Israel denuncia 'terrorismo psicológico'

Foi divulgado pelo grupo terrorista Jihad Islâmica palestina um vídeo no qual aparecem dois dos mais de 200 reféns sequestrados em Israel, no ataque de 7 de outubro. As imagens mostram uma mulher e um adolescentes que a Jihad Islâmica afirma manter em cativeiro, na Faixa de Gaza. O grupo alega estar disposto a liberá-los, dependendo das "condições de segurança". Israel classificou a divulgação do vídeo como "terrorismo psicológico".

"Estamos dispostos a soltá-los por razões humanitárias quando estiverem dadas as condições de segurança no terreno", declarou o porta-voz do grupo terrorista que luta com o Hamas contra Israel na Faixa de Gaza.

Trata-se de "terrorismo psicológico da pior espécie", disse Richard Hecht, porta-voz do exército de Israel, após a divulgação de imagens dos dois cidadãos israelenses.