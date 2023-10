Bebê argentino de 9 meses está entre os reféns do Hamas

Um funcionário da embaixada da Argentina em Israel, Francisco Tropepi, informou à agência de notícias judaica em Buenos Aires Vis a Vis que desde os ataques do Hamas ao território israelense em 7 outubro, 21 cidadãos argentinos estão "com paradeiro desconhecido". Ainda segundo ele, um bebê argentino de apenas 9 meses está entre os mais de 200 reféns do grupo terrorista Hamas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Embaixador da Rússia afirma que europeus não podem ensinar o Brasil a preservar florestas]]

Encarregado pelas negociações da embaixada argentina em Israel, Tropepi diz que seu país está trabalhando em colaboração com o governo do país do Oriente Médio para libertar a criança.

Nesta sexta-feira (27), sem citar o bebê, o chanceler argentino, Santiago Cafiero, informou ter conversado com o secretário-geral da ONU, António Guterres, para solicitar ajuda na libertação dos reféns argentinos que estão na Faixa de Gaza.