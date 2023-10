Embaixador da Rússia afirma que europeus não podem ensinar o Brasil a preservar florestas

O Grupo Liberal entrevistou o embaixador da Rússia no Brasil, Alexey Labetski, sobre diversos assuntos geopolíticos que estão em foco no mundo. Abordou o conflito entre Hamas e Israel, falou da guerra na Ucrânia e também sobre Amazônia e COP 30.

Desde o início de outubro, as atenções se voltaram para o conflito entre Israel e o Hamas, que já causou mais de 8 mil mortos na região e tem assustado pela escalada de tensões no Oriente Médio. Desde então, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e diversos líderes europeus estiveram em Tel Aviv para prestar solidariedade ao governo israelense.

Ao ser perguntado sobre o posicionamento da Rússia, o embaixador disse: "nós estamos convencidos de que a solução para o conflito no Oriente Médio é a criação de dois Estados. As ações empreendidas de maneira bárbara de um lado e a resposta bárbara do outro não são, de nenhuma maneira, a solução para este conflito."

Alexey também relatou a ligação do país com os envolvidos. "Nós gostaríamos de lembrar que a Rússia é um país multiétnico e multirreligioso, com muitos judeus e muçulmanos nativos vivendo na federação russa. Quando falamos do conflito no Oriente Médio, a língua russa é uma das principais línguas estrangeiras faladas em Israel e nós temos muitas famílias de cidadania russa em Gaza", completou.

Embaixador afirma que sanções contra a Rússia são ilegais

No conflito com a Ucrânia, a Rússia vem sofrendo pesadas sanções impostas pelo governo americano e diversos países da União Europeia. A política de sanções é uma estratégia de pressão econômica e diplomática usada por governos para promover mudanças de comportamento em países ou entidades, impondo restrições comerciais e financeiras como meio de coerção.

Embora tenha dado certo no passado, na Rússia, essa política não funcionou como esperavam. "Nós devemos lembrar fatos históricos, a política de sanções do império napoleônico, levou à ruína completa do império francês. Quanto às medidas adotadas, ilegalmente, por Washington e a Europa, o efeito foi contrário do pretendido. Eles pensavam que a economia ia cair, mas esqueceram que nós temos experiência em viver sob sanções desde o período soviético, e a economia do ocidente é apenas uma parte da economia global", disse.

"Democracia brasileira é bem crescida"

Outro assunto comentado, foi a realização da COP-30 na Amazônia. Embora não tenha presença confirmada, o evento poderá contar com a presença do presidente russo, Vladimir Putin. "A Amazônia tem um valor muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Nós devemos cooperar com as medidas tomadas pelo governo brasileiro, para dar solução aos problemas da região."

Ao comentar sobre a ajuda de países desenvolvidos, Alexey Labetski disse: "como é possível os europeus quererem ensinar os brasileiros o que fazer com uma floresta? Como que os países que cortaram tudo que poderia ser cortado, tentem ensinar os atores da política ambiental o que fazer? A democracia brasileira é bem crescida e capaz de dar soluções efetivas a todos os problemas que existem".