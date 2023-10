Foguete lançado de Gaza deixa 3 feridos em Tel Aviv

Nesta sexta-feira (27) um foguete foi lançado da Faixa de Gaza atingindo apartamentos de um prédio residencial em Tel Aviv, em Israel. Segundo o Magen David Adom, serviço de emergência israelense, três pessoas ficaram feridas, sendo um homem com ferimentos moderados e outras duas pessoas em estado leve.

As vítimas receberam atendimento médico, outros moradores foram retirados do local.

O Hamas assumiu a autoria dos ataques. Em comunicado, as Brigadas Al Qassam, braço militar do grupo terrorista, disse que “renovaram os bombardeamentos de Tel Aviv em resposta aos massacres sionistas contra civis”. A informação é da CNN.