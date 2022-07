Adicionar sal direto no prato pode aumentar risco de morte em 28%, diz estudo

Já pensou viver dois anos a menos só por adicionar sal direto no prato? Isso é o que aponta o estudo científico da European Heart Journal, que revelou no domingo (10) que a inclusão de sal nas refeições pode aumentar o risco de morte em 28%

Segundo informações divulgadas pelo The Guardian, ao fazer uma análise com mais de 500 mil participantes do banco de dados britânico UK Biobank durante nove anos, os pesquisadores descobriram que o costume de adicionar mais sal durante a refeição pode reduzir a expectativa de vida de dois anos para homem e um ano e meio para mulher, isso sem incluir o sal do processo de cozimento da comida.

"Que eu saiba, nosso estudo é o primeiro a avaliar a relação entre a adição de sal nos alimentos e a morte prematura. Mesmo uma redução modesta na ingestão de sódio, adicionando menos ou nenhum sal às refeições, provavelmente resultaria em benefícios substanciais para a saúde”, comentou o pesquisador Lu Qi, da Universidade de Tulane, em Nova Orleans (EUA), principal autor do estudo.

Os pesquisadores apontaram ainda que 70% da ingestão de sal na população ocidental vem de alimentos processados e preparados, sendo que 8% a 20% é do uso de saleiro. Em relação aos que nunca ou raramente adicionavam o sal, os que sempre "salgavam" as refeições apresentaram um risco de morte prematura em 28%.

Fatores que poderiam afetar os resultados também foram levados em conta, como a idade, sexo, índice de massa corporal, tabagismo, atividade física, entre outros, porém, os cientistas pontuaram que a pesquisa precisa ser expandida para conseguir recomendações específicas de consumo, de acordo com o perfil de saúde de cada pessoa.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)