Adolescentes são três vezes mais vulneráveis ​​ao vício em maconha, aponta estudo

Os adolescentes são mais de três vezes mais vulneráveis ​​a desenvolver vício em maconha do que os adultos, mas podem não estar em risco aumentado de outros problemas de saúde mental relacionados à droga, segundo um novo estudo liderado por pesquisadores da UCL e do King's College London. As informações são da UCL News.

O estudo, publicado na semana passada no Journal of Psychopharmacology, descobriu que os adolescentes que usaram cannabis não eram mais propensos a ter níveis mais altos de depressão ou ansiedade subclínica do que os adultos que usam cannabis, nem eram mais vulneráveis ​​do que os usuários adultos às associações com psicose.

Essas descobertas se baseiam em um estudo separado da mesma equipe, publicado recentemente na Psychopharmacology, que descobriu que os adolescentes não eram mais vulneráveis ​​a associações entre o uso crônico de cannabis e o comprometimento cognitivo.

O autor principal, Will Lawn (Unidade de Psicofarmacologia Clínica da UCL e Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College London) disse: “Há muita preocupação sobre como o cérebro adolescente em desenvolvimento pode ser mais vulnerável aos efeitos a longo prazo da cannabis, mas não encontramos evidências para apoiar essa afirmação geral."

“O vício em cannabis é um problema real que os adolescentes devem estar cientes, pois parecem ser muito mais vulneráveis ​​​​a isso do que os adultos. Por outro lado, o impacto que o uso de cannabis tem durante a adolescência no desempenho cognitivo ou na depressão e ansiedade pode ser mais fraco do que se pensava. Mas também replicamos trabalhos anteriores de que, se alguém se viciar em cannabis, isso pode aumentar a gravidade dos sintomas subclínicos de saúde mental. Dado que os adolescentes também correm maior risco de ter dificuldades com a saúde mental do que os adultos, eles devem ser desencorajados proativamente do uso regular de cannabis”.