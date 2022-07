Google vai ofertar 500 mil bolsas em cursos de tecnologia; saiba como participar

Até 2026, jovens vão ter oportunidades de conquistar uma bolsa de estudo em tecnologia financiada pelo Google. Para o segundo semestre de 2022 serão repassadas 30 mil vagas. A iniciativa é uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O processo seletivo é totalmente remoto, assim como as qualificações. Cerca de duas mil bolsas serão destinadas para pessoas que se autodeclaram transexuais. O foco da instituição é inserir o grupo no mercado de tecnologia. Veja como vai funcionar o programa, quais cursos ofertados e o período do estudo.

Quais são os cursos de tecnologia com bolsas para o Google?

Os jovens podem optar por um dos cursos:

UX Design;

Gerenciamento de Projetos;

Suporte em Tecnologia da Informação (TI);

Análise de Dados.

Os cursos têm um total de 200 horas/aulas e podem ser acessados por meio da plataforma Coursera. Não tem limitação de horário e os selecionados vão poder fazer a própria rotina de estudo, desde que finalize a qualificação em seis meses.

Quando inicia o curso do Google?

A previsão é que os alunos selecionados iniciem os cursos ainda em agosto.

Quais os requisitos para participar dos cursos ofertados pelo Google?

Segundo a companhia, não é necessário ter conhecimento em tecnologia ou experiência, porém existem alguns requisitos que precisam ser seguidos:

Ter 18 anos ou mais;

Ser estudante ou ter concluído ensino médio, curso técnico ou ensino superior;

Ter acesso à internet;

Não ser colaborador ou estagiário do CIEE, Google ou Coursera.

Além disso, é importante que o interessado tenha interesse em tecnologia.

Como se inscrever oferecido pelo Google?

Para se inscrever, o candidato deve acessar a plataforma CIEE One e participar do Processo Seletivo, clicando aqui.