Google lança tributo aos 80 anos de Gilberto Gil com músicas inéditas

Para celebrar o aniversário de 80 anos de Gilberto Gil, o Google Arts & Culture, em parceria com o Instituto Gilberto Gil, lança "O Ritmo de Gil", mostra digital que homenageia a vida e a obra do cantor, compositor e expoente de influentes movimentos culturais brasileiros do último século, entre eles a Tropicália. Disponível em inglês, português e espanhol, essa é a primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo na plataforma global, e apresenta um acervo com mais de 41 mil imagens distribuídas em 140 seções, além de 900 vídeos e gravações históricas que foram cuidadosamente digitalizadas.

Entre as preciosidades, está um álbum de 1982, gravado em Nova York, nunca lançado por Gil e que acabou perdido em sua volta ao Brasil.

Agora, sua história chega ao público pela primeira vez. O material do “disco perdido” foi encontrado durante o processo de curadoria e digitalização dos materiais e revela gravações inéditas do artista, como a música “You Need Love”. Nesta seção da coleção, é possível ouvir todas as músicas do álbum inédito e conhecer o contexto de sua produção.

O cantor Gilberto Gil explicou que o Google resolveu registrar esses mais de 50 anos de trabalho da música, da composição. "É um apanhado eletrônico do trabalho de uma vida. A luta sempre foi pela arte e pela sociedade. Agora, tudo está disponível e isso nos deixa feliz. Façam bom proveito. A coleção Gilberto Gil, agora, é de vocês", destacou.

