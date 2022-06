Google anuncia 500 mil bolsas de estudos para jovens

O Google anunciou que vai distribuir 500 mil bolsas de estudo para a formação de jovens, até 2026. As oportunidades são para “áreas de atuação altamente demandadas pelo mercado de trabalho”, afirma a empresa. Com informações da Agência Brasil.

Ainda de acordo com o Google, as bolsas serão para formação em suporte de Tecnologia da Informação (TI), análise de dados, gerenciamento de projetos e design UX (User Experience ou experiência do usuário).

Haverá também a destinação de duas mil dessas bolsas para pessoas que se autodeclaram transexuais. O objetivo é favorecer a inclusão social deste grupo no mercado de trabalho.

Por meio de nota, a empresa informou que os jovens que não estão estudando no momento também podem disputar as vagas. O processo de inscrição e seleção será realizado pelo aplicativo do CIEE ONE (plataforma 100% gratuita). Os selecionados serão acompanhados por uma mentoria exclusiva, que ajudará a concluir as certificações.

“São cerca de 800 horas de aulas, considerando as quatro titulações juntas, com certificação, visando o preparo dos estudantes para ingresso em postos de trabalho no campo em constante crescimento profissional da tecnologia”.

Todos os cursos foram criados pelo Google e estão hospedados na plataforma de educação da Coursera.

