Grupo Liberal é o único do Pará a ser representado no Google for Brasil

O Grupo O Liberal foi a única empresa do segmento jornalístico do Pará a enviar representante ao Google For Brasil, evento do Google que apresentou programas, serviços e iniciativas desenvolvidas para o país a fim de contribuir com a recuperação econômica, fortalecer a indústria jornalística, auxiliar os eleitores a melhor participar do processo eleitoral, entre outros. O encontro aconteceu nesta terça-feira (14), em São Paulo. O Grupo Liberal foi representado pelo editor executivo do portal OLiberal.com, Carlos Fellip.

O presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, acompanhado de outros dirigentes da empresa, apresentaram uma gama de produtos e serviços, assim como os conceitos defendidos pelo Google, como o combate às fake news e a defesa da cidadania e da sustentabilidade na Amazônia.

“A gente vem desenvolvendo um trabalho nessa linha, como, o projeto O Liberal Amazon, que fala sobre sustentabilidade, a Amazônia, as pessoas que moram aqui e valoriza os estudos científicos”, compara Carlos Fellip. “(Houve) Uma demonstração clara do reconhecimento do trabalho que vem sendo feito de todo o time de O Liberal, que tem com preocupação grande com a audiência, mas, principalmente, com a qualidade do produto”, acrescenta.

O Google anunciou que, a partir do próximo dia 16 de agosto, vai disponibilizar um relatório com atualização diária sobre os temas mais buscados pelos usuários e os principais resultados de busca. O objetivo é responder o que o público quer para o Brasil em diversas áreas, como saúde, meio ambiente, segurança, economia e educação. Esse mapa será uma importante fonte de informação e vai possibilitar que sejam feitos recortes de análise nos âmbitos estaduais e municipais.

“A missão anunciada pelo Google é fortalecer as informações de fontes oficiais e de portais de notícias para evitar que blogues e sites mal intencionados consigam propagar fake news”, detalha Fellip.

Homenagem a Gilberto Gil

Dentro da programação, o Google lançou uma mostra digital em tributo aos 80 anos de Gilberto Gil - é a homenagem mais completa já realizada pela plataforma a um artista vivo no mundo. A mostra “O Ritmo de Gil”, lançada pelo Google Arts & Culture em parceria com o Instituto Gilberto Gil, reúne mais de 41 mil imagens, 900 vídeos digitalizados e os álbuns do artista, incluindo o precioso disco - e ainda inédito - gravado por ele em 1982, em Nova York, que nunca havia sido lançado. O artista esteve presente ao lançamento.