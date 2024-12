Mega da Virada: veja as dezenas que já saíram em concursos anteriores

A primeira edição da Mega da Virada foi sorteada em 2009, em que o prêmio foi de mais de R$ 72 milhões e apenas dois sortudos levaram a grana. Desde lá, esta edição especial da Mega Sena tem sorteado valores cada vez mais altos, sendo a edição de 2024 que vai sortear o maior prêmio da história das loterias brasileiras.

O prêmio que vai ser sorteado na última terça-feira do ano (31/12) será mais de R$ 600 milhões e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal, às 20h. Lembrando que o valor não acumula para o próximo concurso. Assim, de qualquer forma haverá, no mínimo, uma aposta vencedora.

O valor é estimado e ainda pode aumentar, pois depende do número de apostas realizadas para o sorteio. Assim, quanto mais gente apostar, é provável que o valor ultrapasse os R$ 600 milhões. Por isso, o prêmio pode atingir R$ 1 bilhão em breve, afirma o CEO da Caixa.

No caso da Mega da Virada do ano passado, o prêmio estimado pela Caixa era de R$ 570 milhões. Como o número de apostas aumentou, o prêmio passou para R$ 588,8 milhões. Nesta ocasião, o valor foi dividido entre 5 apostas vencedoras, em que cada um recebeu aproximadamente R$ 117,76 milhões.

A procura foi tão grande, que o banco arrecadou R$ 2,4 bilhões apenas para o concurso da Mega da Virada de 2023.

Confira os resultados da Mega da Virada dos outros anos:

Mega da Virada de 2009: 10 - 27 - 40 - 46 - 49 - 58

Mega da Virada de 2010: 2 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

Mega da Virada de 2011: 3 - 4 - 29 - 36 - 45 - 55

Mega da Virada de 2012: 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52

Mega da Virada de 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

Mega da Virada de 2014: 1 - 5 - 11 - 16 - 20 - 56

Mega da Virada de 2015: 2 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56

Mega da Virada de 2016: 5 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

Mega da Virada de 2017: 3 - 6 - 10 - 17 - 34 - 37

Mega da Virada de 2018: 5 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

Mega da Virada de 2019: 3 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

Mega da Virada de 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

Mega da Virada de 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

Mega da Virada de 2022: 4 - 5 - 10 - 34 - 58 - 59

4 - 5 - 10 - 34 - 58 - 59 Mega da Virada de 2023: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

Como Apostar na Mega da Virada?

Os apostadores têm até às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para realizarem as apostas em uma das lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, que estão disponíveis para usuários Android e iOS, além do aplicativo Internet Banking Caixa (IBC).

Como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada?

Os apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar o prêmio no maior sorteio da história das loterias do Brasil, ele poderá marcar mais números no cartão de apostas.

Dessa forma, o valor do volante aumentará. Assim, caso marque 7 números, a pessoa pagará o valor de R$ 35 por cada jogo. Caso marque 10 número, a aposta custará R$ 1.050.

Vale dizer que o número máximo de números escolhidos por cada jogo é 20. Neste caso a aposta valerá R$ 193,8 mil.

Quanto custa uma aposta na Mega da Virada e quais as chances?

Assim como em outras apostas da Mega Sena, o valor para uma aposta simples na Mega da Virada é de R$ 5,00. Neste caso, a probabilidade de ganhar é de 1 para 50.063.860 milhões.

Apostar 7 números: custa R$ 35,00 e a chance é de 7.151.980 milhões;

Apostar 8 números: custa R$ 140,00 e a chance é de 1.787.995 milhão;

Apostar 9 números: custa R$ 420,00 e a chance é de 595.998 mil;

Apostar 10 números: custa R$ 1.050,00 e a chance é de 238.399 mil;

Apostar 11 números: custa R$ 2.310,00 e a chance é de 108.363 mil;

Apostar 12 números: custa R$ 4.620,00 e a chance é de 54.182 mil;

Apostar 13 números: custa R$ 8.580,00 e a chance é de 29.175 mil;

Apostar 14 números: custa R$ 15.015,00 e a chance é de 16.671 mil;

Apostar 15 números: custa R$ 25.025,00 e a chance é de 10.003 mil;

Apostar 16 números: custa R$ 40.040,00 e a chance é de 6.252 mil;

Apostar 17 números: custa R$ 61.880,00 e a chance é de 4.045 mil;

Apostar 18 número: custa R$ 92.820,00 e a chance é de 2.697 mil;

Apostar 19 números: custa R$ 135.660,00 e a chance é de 1.845 mil;

custa R$ 135.660,00 e a chance é de 1.845 mil; Apostar 20 números: custa R$ 193.800,00 e a chance é de 1.292 mil.

Quando começou a Mega da Virada?

O primeiro sorteio especial da Mega da Virada ocorreu em 2009. Desde lá, 121 apostas ganharam o prêmio milionário.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)