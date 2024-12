Mega da Virada: saiba como aumentar suas chances de ganhar

O sorteio da Mega da Virada é um dos eventos mais aguardados pelos brasileiros no final do ano. Com prêmios que podem ultrapassar a marca de R$ 500 milhões, a loteria desperta o sonho de milhões de pessoas que esperam mudar de vida da noite para o dia. Mas será que existe alguma estratégia para aumentar as chances de ganhar?

Dicas para melhorar as chances de ganhar

Embora o resultado da Mega-Sena seja baseado puramente em sorte, algumas táticas podem ajudar a estruturar sua aposta de forma mais estratégica. Confira:

Aposte em bolões: Participar de um bolão é uma das formas mais eficazes de aumentar suas chances, já que permite apostar mais números por um custo menor. No entanto, lembre-se de que o prêmio será dividido entre os participantes.

Preencha mais números na mesma cartela: É melhor apostar em menos jogos com mais números do que em muitos jogos com menos números. Apesar do custo maior, essa técnica aumenta as combinações possíveis.

Divida a cartela em quadrantes: Escolha números em diferentes áreas do volante para equilibrar a distribuição. Segundo Fábio Rodrigues, essa estratégia aumenta a variedade da aposta.

Evite sequências óbvias: Sequências como 1, 2, 3, 4, 5, 6 têm a mesma chance de serem sorteadas que qualquer outra combinação, mas são menos prováveis de resultar em prêmios relevantes, como quina ou quadra.

Misture números pares e ímpares: Um padrão comum nos sorteios é a combinação de 3 números pares e 3 ímpares. Apostar nesse equilíbrio pode ser uma boa estratégia.

Repita a aposta: Alguns jogadores mantêm a mesma sequência por anos. Embora não exista garantia, isso cria consistência em suas apostas.

Números que mais saem

Se você gosta de usar estatísticas a seu favor, vale a pena conhecer os números mais sorteados na história da Mega-Sena:

10 – 328 vezes

53 – 319 vezes

34 – 304 vezes

5, 33 e 37 – 302 vezes cada

Curiosamente, o número 26 é o que menos aparece nos sorteios, tendo sido sorteado apenas 233 vezes.

Como apostar?

As apostas podem ser realizadas de três maneiras:

Lotéricas da Caixa: Preencha o volante com os números escolhidos e valide a aposta no caixa.

Site ou aplicativo: Faça seu cadastro e selecione os números desejados. O valor mínimo de apostas pelo site ou app é R$ 30.

Internet banking da Caixa: Para correntistas, é possível fazer apostas diretamente pelo portal do banco, com limite de R$ 500 por transação.

Bolão: uma aposta coletiva

Para quem quer economizar e aumentar as chances, o bolão é uma excelente opção. É possível incluir de 2 a 100 pessoas e apostar em até 10 jogos no mesmo recibo. Os valores e as cotas variam de acordo com a quantidade de números apostados.

Por exemplo, um bolão de 10 números custa a partir de R$ 1.050 e permite até 50 participantes. Já um bolão de 20 números, mais caro, pode chegar a R$ 193.800, com cotas a partir de R$ 1.938.

Vale a pena tentar?

Embora a probabilidade de ganhar o prêmio principal seja de 1 em 50 milhões em uma aposta simples, sonhar não custa nada. Seguindo essas dicas, você pode tornar o jogo mais interessante e até dividir o sonho com amigos ou familiares.