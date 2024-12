Mega da Virada: prêmio pode atingir R$ 1 bilhão em breve, afirma CEO da Caixa

O recorde previsto de R$ 600 milhões para a Mega da Virada de 2024 já é motivo de empolgação entre os brasileiros. No entanto, uma novidade pode tornar esse sorteio ainda mais histórico nos próximos anos: o prêmio bilionário está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A CEO da Caixa Loterias, Luciola Aor Vasconcelos, revelou que, embora ainda não haja uma estimativa exata, a casa do bilhão está ao alcance.

“A gente não tem a projeção, mas considerando o crescimento dos últimos anos, acho que a gente não vai demorar muito para ter um prêmio bilionário. Prefiro não estimar porque não temos essa projeção, mas será em breve”, declarou.

A Mega da Virada, evento anual que movimenta o país, é um sucesso absoluto entre apostadores. O recorde de R$ 600 milhões, segundo a CEO, é resultado direto de estratégias de marketing eficazes e do apelo do sorteio como uma tradição de fim de ano para muitas famílias brasileiras. Segundo a executiva, a arrecadação nas últimas semanas antes do sorteio é crucial para determinar o valor final do prêmio.

“A gente já teve uma grande expectativa para ele chegar a R$ 600 milhões, que é nosso número recorde”, explicou. Mais do que uma oportunidade de mudar vidas, a Mega da Virada também desempenha um papel social relevante. Aproximadamente metade do total arrecadado é destinada a iniciativas nas áreas de saúde, educação e esporte, entre outros 16 setores que se beneficiam desses repasses.

O sorteio tradicionalmente transmitido ao vivo. A TV Globo exibirá o evento a partir das 20h no dia 31 de dezembro, enquanto o prazo para registrar as apostas vai até às 18h do mesmo dia, seja em lotéricas ou nos canais digitais da Caixa.

Como Apostar na Mega da Virada?

Os apostadores têm até às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para realizarem as apostas em uma das lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, que estão disponíveis para usuários Android e iOS, além do aplicativo Internet Banking Caixa (IBC).

Quanto custa uma aposta na Mega da Virada?

Assim como em outras apostas da Mega Sena, o valor para uma aposta simples na Mega da Virada é de R$ 5,00.

Aplicação na Poupança

Caso haja apenas um ganhador do prêmio de R$ 600 milhões e o sortudo aplique o dinheiro todo na poupança da Caixa Econômica Federal, ele vai receber, aproximadamente, R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento, sem os devidos impostos legais.

Quando começou a Mega da Virada?

O primeiro sorteio especial da Mega da Virada ocorreu em 2009. Desde lá, 121 apostas ganharam o prêmio milionário.

Os números que mais saíram na Mega da Virada

5 vezes: 10

10 4 vezes: 05 e 33

05 e 33 3 vezes: 03, 20, 34, 36, 58, 41, 56:

03, 20, 34, 36, 58, 41, 56: 2 vezes: 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53.

