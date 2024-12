Empresa presenteia funcionários com bilhetes da Mega da Virada.; vídeo

Uma empresa resolveu inovar nos mimos de fim de ano para seus colaboradores, presenteando cada funcionário com um bilhete da Mega da Virada. A ação foi divulgada por uma marca de cama, mesa e banho com unidades no Paraná e em Santa Catarina, em seu perfil dedicado à atração de novos talentos do empreendimento.

"Neste final de ano, nós preparamos uma surpresa especial para os nossos profissionais: um jogo da Mega-Sena como presente! Afinal, nada como alimentar a esperança de realizar um grande sonho e começar o ano novo com muita sorte", escreveu a empresa na publicação.

No vídeo, é possível ver os funcionários recebendo um envelope com o bilhete, em uma ação surpresa. De acordo com o site da marca, a Karsten emprega atualmente 2.300 pessoas. Se algum bilhete for premiado, o ganhador poderá levar para casa R$ 600 milhões, valor estimado da Mega da Virada deste ano.