Vila em Nova Timboteua não possui saneamento e pavimentação asfáltica, dizem moradores

Moradores da Vila Mapiva, localizada na rodovia PA-324, no município de Nova Timboteua, reclamam sobre as péssimas condições das vias da região. Segundo denúncias anônimas enviadas para a equipe do Eu Repórter, todas as ruas da comunidade estão em conduções ruins há mais de seis meses.

imagens da vila mapiva Um carro atolou em uma rua da vila mapiva O local não possui saneamento e pavimentação asfáltica Há vários trechos esburacados e intrafegáveis, segundo denúncias Há poças de lama e de água em frente a uma escola local

As famílias reclamam que o local não recebe manutenção há três anos. "Jogaram um aterro há três anos atrás, dizendo que iam asfaltar, mas nada foi feito. As vias não possuem saneamento básico. Nossa vila sempre foi assim, moro aqui há 15 anos e poucas melhorias foram feitas durante esse tempo", disse um morador que não quis se identificar.

VEJA MAIS:

Entre os problemas, há buracos, lama, poças de água e a falta de asfaltamento. Os moradores pedem por melhorias e questionam sobre a falta de um planejamento de pavimentação asfáltica e limpeza das ruas.

"Desde o ano passado que as ruas estão intrafegáveis. Nossa vila continua largada, sendo que em outras comunidades os problemas são bem menores. Espero que a gestão olhe com mais respeito e atenção para nossa comunidade e solucione esse problema", desabafou o morador.

A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua informou, por nota, que a “região recebeu grandes chuvas, o que causou danos às vias que estavam sendo preparadas para receber o asfaltamento. Devido a essas condições climáticas adversas, o trabalho de preparação teve que ser adiado temporariamente”.

“Assim que as chuvas cessarem e as condições do tempo permitirem, a prefeitura retomará os trabalhos. É importante ressaltar que a prioridade é garantir a segurança e a qualidade do trabalho, para que as vias sejam devidamente preparadas antes de receberem o asfalto", comunicou. "Pedimos a compreensão e paciência dos moradores enquanto aguardamos uma melhora no clima para prosseguir com os trabalhos de asfaltamento", diz o texto.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)