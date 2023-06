Moradores reclamam da falta de limpeza e saneamento em via de Castanhal

Na travessa da Celpa, no bairro da Estrela, entre as alamedas Alda Celi e Lucimar Cruz, em Castanhal, moradores reclamam de problemas de saneamento e falta de manutenção, que ocorrem há 18 anos. A artesã Lucilene Alves Ximende, 52, é moradora do local e conta que a área apresenta vários buracos e que, em períodos de chuva, os alagamentos invadem as residências.

"A chuva invade as casas e já até comprometeu a parede da casa do meu vizinho e o meu muro, pois aqui a água não tem para onde ir e empossa nas calçadas. Quando chove, a via enche completamente e fica intrafegável", contou Lucilene.

Por conta da falta de limpeza e saneamento, o mato alto causa transtornos e atrapalha a mobilidade dos moradores da via. Eles precisam pagar para mandar limpar a área, segundo a denúncia. "Não tem sistema de escoamento e já estou cansada de ir atrás do órgão público. Quando eles passam, nunca terminam os serviços e logo fica tudo igual, somente passam uma máquina pelo meio de qualquer jeito", pontuou a artesã.

A denunciante conta que possui um atelier para trabalho artesanal em sua casa, mas, devido aos problemas da via, o negócio foi prejudicado. "Eu vivo tendo que pagar para limpar a frente da minha casa. Já tive dificuldades até com a ambulância que veio prestar socorro a um idoso que mora comigo e foi bem difícil", contou.

Em nota, a Secretaria de Obras de Castanhal informou que estão cientes dos problemas da via e que há uma equipe técnica avaliando a situação do local. No comunicado enviado, o órgão acrescenta que possui o objetivo de "executar uma ação eficaz e que não ocasione novos problemas, em especial no período de fortes chuva".

"Com a chegada do verão, os serviços da Secretaria de Obras estão sendo intensificados e um calendário de ações está sendo planejado para esse segundo semestre, onde o local referido será contemplado", disse o órgão municipal.

Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem