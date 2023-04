Ramal do Genipaúba, no Acará, está tomado por lama

Moradores do Ramal do Genipaúba, localizado no km 24 do município de Acará, reclamam do lamaçal que é formado na área em períodos chuvosos. Segundo relato de um denunciante em anonimato, é comum que carros fiquem atolados nas vias de acesso às comunidades.

Os problemas seriam causados pela falta de serviços de saneamento básico e pavimentação. Por ainda serem feitas de barro, argila e outros materiais naturais, as ruas são impactadas pelo fluxo de veículos, facilitando a abertura de buracos largos, que acumulam água da chuva, deixando os ramais cheios de lama.

Em imagens cedidas à equipe do Eu Repórter, um rapaz registra a rua repleta de buracos e pontos de alagamento, afirmando que as famílias que vivem no local precisam de uma área digna para transitar: "Aqui não mora caranguejo, aqui mora gente!".

VEJA MAIS



Um morador de local, que optou por não se identificar, conta que, em um episódio recente, um ônibus escolar que transportava alunos de uma escola das proximidades atolou e passou dois dias preso nos buracos até ser retirado do local. Ele conta que foi necessário o auxílio de um caminhão-guincho, que quase ficou atolado também.

A maioria das pessoas só consegue se deslocar por meio de motos e carros, já que a comunidade é distante de mercado, escolas, feiras e outros comércios essenciais. "A gente precisa levar as nossas crianças para a escola, precisa sair para comprar comida, materiais de higiene, então a gente sai de casa por isso. Não é pra ficar passeando, não", alega.

Segundo os moradores, órgãos fizeram uma visita ao local para identificar os problemas e tomar as medidas cabíveis, porém, os trabalhos só seriam realizados no verão. "Todo ano tem verão e nada é feito. Aí chega o período chuvoso, eles dizem que não dá pra trabalhar, então fica difícil!", desabafa.

A Redação do Grupo Liberal procurou a Prefeitura do Município de Acará para obter respostas e aguarda um posicionamento.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)