Vias do bairro do Castanheira estão sem manutenção há 20 anos, diz denúncia

As passagens Dois de Julho e São José, e a rua Vinte e Três de Agosto, localizadas no bairro do Castanheira, em Belém, estão sem manutenção e pavimentação asfáltica há 20 anos, segundo denúncias dos moradores da região. A falta dos serviços teria provocado o surgimento de buracos, poças de lama e trechos intrafegáveis, que, segundo os relatos, já causaram danos em veículos dos residentes das vias.

vias do bairro castanheira A passagem dois de junho apresenta trechos intrafegáveis A rua 23 de agosto não possui saneamento e pavimentação asfáltica Há vários buracos na passagem São José

"Há mais de 20 anos que estamos sem manutenção asfáltica e saneamento básico. Há buracos grandes que danificam todo e qualquer tipo de automóvel. Nossas ruas são as principais vias que dão acesso ao shopping, feira de verduras da BR-316 e demais pontos comerciais, porém, é um abandono total com a população", desabafou a moradora Gizele Moura, 49.

VEJA MAIS:

Gizele é supervisora de vendas e mora no bairro do Castanheira há 24 anos. Ela alega que nunca observou melhorias na área. "Sinto-me com meus direitos totalmente violados, sem direito de saneamento e infraestrutura. Pagamos impostos e não vemos retorno por parte do poder público. Nos sentimos abandonados e esquecidos, pois só lembram da gente em épocas eleitorais", acrescentou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que “não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal”. “Existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como as passagens Dois de Julho, São José e rua Vinte e Três de Agosto”, afirmou o órgão.

De acordo com a denunciante, há pessoas com deficiências que moram no local e tem dificuldade para se locomover na área. "Queremos melhorias nas ruas, sem dúvida! A antiga associação de moradores já realizou vários pedidos de manutenção, mas nada foi feito. Pedimos para que seja feita toda a pavimentação dessas vias", pontuou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)