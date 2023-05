Vazamento de água no Curió-Utinga afeta o abastecimento local

A passagem Lobato, localizada próximo à Estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, encontra-se alagada devido a um vazamento de água que afeta o local há dois dias.

Marcus Vinícius, 29, morador do local desde que nasceu, conta que a água começou a vazar na noite da última terça-feira (09), após ser identificada uma pequena rachadura na tubulação que fornece água àquela parte do bairro. O vazamento também ocasionou a interrupção do abastecimento.

O leitor conta que a situação é antiga, onde, vez ou outra, essa mesma tubulação "quebra", vazando a água para a passagem Lobato, que, por ser de um nível mais baixo em relação às demais, acaba acumulando a água, dificultando até o tráfego do local.

Marcus afirma que é frustrante ter que lidar com a problemática há tanto tempo - segundo ele, por cerca de dez anos - pois a deterioração da tubulação, além de causar o alagamento e a falta de água, também faz com que o líquido chegue nas residências com uma qualidade duvidosa, como odor estranho e coloração.

"Posso afirmar que o vazamento ocorre, pelo menos, uma vez ao mês. Com isso, a gente fica com a rua alagada, fica com água nas torneiras e quando ela retorna, chega barrenta, com um cheiro estranho", alerta.

Ele também diz que tem uma pessoa idosa em casa, de 85 anos, que acaba sendo mais afetada pela situação. "Hoje, por exemplo, tivemos que comprar um galão de água mineral só para tomar banho e deixar a minha tia (a idosa) confortável, com água para beber e cozinhar", conta.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que uma equipe técnica executou os serviços necessários e "a situação foi resolvida". Segundo texto, o fornecimento de água na área está normal.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)