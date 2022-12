URE da Sacramenta está sem materiais, afirmam pacientes; Sespa diz que compra está em fase final

Pacientes e responsáveis que realizam tratamento na Unidade de Referência Especializada (URE) Demétrio Medrado, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém, reclamam da falta de materiais para uso em pessoas com disturbio de incontinência urinária.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, o local está há mais de um mês sem os cateteres hidrofílicos, material usado para o controle e esvaziamento do trato urinário, estado que atinge pacientes de diversas idades e condições de saúde.

Josiane Pena é mãe de uma das pacientes da URE e conta que a situação é difícil, pois os cateters devem ser usados de forma contínua e diversas vezes ao dia. "Minha filha, por exemplo, precisa usar seis por dia", conta.

Ela também diz que nem todos conseguem fazer a aquisição do material de forma independente por ser um valor considerável, pois muitas famílias não possuem condições financeiras. "Infelizmente, não é como se a gente conseguisse comprar vários, todos os dias. Precisamos e dependemos do programa", ressalta.

Josiane afirma que ela é somente uma entre mais de 700 famílias que se sentem lesados pela falta do material, que é de suma importância para a qualidade e continuidade de vida de muitos pacientes, como no caso da filha dela de apenas 15 anos, que nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele, questões neurológicas que afetam o funcionamento da bexiga.

Em relatos dados à reportagem, a falta de um tratamento adequado pode ocasionar problemas maiores e mais graves, como uma infecção urinária, e que é essa a maior preocupação de quem está cobrando do poder público uma resposta, já que vários pacientes estão adoecendo ou piorando o quadro de saúde.

Uma manifestação pacífica foi feita nesta quinta-feira (15), na frente da sede da Secretaria de Saúde Pública (Sespa), com intuito de chamar a atenção das autoridades para a situação e tentar normalizar o serviço.

Em nota, a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que já se reuniu com uma comissão dos familiares. Segundo a pasta, o processo de compra dos equipamentos está em fase final de aquisição, seguindo o processo legal. "A Sespa trabalha para resolver a demanda até o final deste mês", diz o texto enviado.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)