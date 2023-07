Trecho na rodovia Transcoqueiro está em péssimas condições, alertam condutores

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de um trecho que estaria em péssimas condições e está causando transtornos aos condutores e moradores da rodovia Transcoqueiro, entre as passagens Erasmo Braga e Jarbas Passarinho, no bairro do Atalaia, em Ananindeua. Segundo informações, há vários buracos na área que tem prejudicado o ir e vir na via.

"Esses problemas são frequentes, já que eles não revitalizam a região como deveria ser, apenas passam uma ‘maquiagem’. Quando fecham um buraco em um determinado perímetro, já tem outro formando mais à frente. É um caos", diz o denunciante anônimo.

A comunidade reclama que o asfalto possui rachaduras e pede por uma manutenção completa da via. "A rua está quase intrafegável, pois há vários pontos esburacados. Tem dois trechos em precariedade na entrada do bairro Jaderlândia e outro próximo ao canal da região. A via precisa de manutenção urgentemente", contou o denunciante.

Em nota, a Secretaria de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua (Sesan) informou que a Transcoqueiro é uma área limítrofe entre a Prefeitura de Belém e de Ananindeua e diz que a área em questão é de competência de Belém. "Caso a Prefeitura de Belém não realize a manutenção, a Prefeitura de Ananindeua vai realizar o recapeamento asfáltico, para que o pedestre e motoristas possam se locomover de forma segura", comunicou o órgão.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, também por nota, que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal. "A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como as citadas e que vai verificar a situação no local, e tomar as medidas cabíveis", comunicou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)