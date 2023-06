Trecho de avenida em Outeiro carece de pavimentação asfáltica e saneamento, diz moradora

Na avenida Jader Barbalho, entre as travessas São Sebastião e Olho d'água, no bairro Água Boa, no distrito de Outeiro, moradores reclamam que o trecho apresenta lama, mato alto e buracos. Segundo informações da moradora e doméstica Waleria Moraes, 32, os residentes precisam pagar pela limpeza e manutenção da área.

"Só tem lama, mato e buraco. Tenho que tirar do meu bolso para pagar a limpeza e aqui não entra carro, pois sempre atola. Tem anos que essa rua está desse jeito. Se eu não mandar pagar pra alguém fazer limpeza, ela fica intrafegável", contou Waleria. Segundo ela, neste trecho, também não havia iluminação pública, mas o problema foi resolvido há três meses, depois de pedidos para a Prefeitura de Belém.

Em nota, a Administração Regional de Outeiro (Arout) informou que vai encaminhar equipe para realizar um levantamento técnico da área, “com objetivo de identificar os serviços a serem executados na avenida”. "Após a conclusão do levantamento técnico, incluindo aqueles relacionados ao local citado, serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), que será responsável pela execução das demandas solicitadas", comunicou.

De acordo com a moradora, a via não recebe pavimentação asfáltica e não possui saneamento. A região teria recebido uma ação de limpeza no mês de fevereiro, entretanto, o trecho da avenida Jader Barbalho ficou de fora e não foi beneficiado com os serviços.

"Moro aqui há mais de 10 anos e sempre foi desse jeito. Me sinto abandonada pelo poder público e lesada, pois não ganho muito e tenho que dividir minha renda com a limpeza da rua. Meus filhos vivem com o pé só frieira, pois temos que viver pisando na lama", desabafou Waleria.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)