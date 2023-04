Servidores Públicos alegam dificuldades para realizar consultas pelo Iasep

Servidores públicos do Pará denunciaram que, há pelo menos um ano, têm encontrado dificuldades para realizar consultas médicas pelo plano do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep). Em denúncias feitas à equipe do Eu Repórter.

Conforme os relatos, o site do instituto possui um documento em PDF onde os usuários do plano tem acesso à rede de credenciadas. No entanto, eles contam que a maioria das clínicas, quando contatadas, dão retorno negativo, afirmando que não possuem mais parceria com o Iasep devido a falta de repasse de valores devidos.

Uma servidora da rede de educação, que optou por manter a identidade preservada na matéria, conta que precisou levar o filho em uma consulta de emergência, mas teve o pedido negado em, pelo menos, sete clínicas. "Todas informaram a mesma coisa: que houve a quebra de contrato por falta de pagamento. Aí tive que pagar por fora uma consulta para o meu filho pois eu não sabia mais para onde correr", diz.

A denunciante afirma que a situação começou com um número pequeno de clínicas desfazendo o contrato, mas que o plano ainda conseguia abranger boa parte dos hospitais parceiros. No entanto, desde janeiro deste ano, o núimero das quebras de contrato aumentaram, fazendo com que os trabalhadores enfrentem dificuldades em encontrar alguma clínica que realize consultas pelo plano.

Em outro relato anônimo, um servidor da área da saúde conta que alguns usuários do plano criaram campanhas virtuais para tornar a situação pública, como movimentos em redes sociais, criando também uma petição online que já conta com mais de 1.100 assinaturas.

A petição aborda a falta de entendimento da situação por parte dos colaboradores, já que o valor de 9% do plano é descontado diretamente do salário. "Não há como ter inadimplência pois o pagamento do plano é direto na folha. Então, por qual motivo não estão fazendo o repasse dos valores às clínicas?", questiona o servidor.

Ainda com base nas denúncias, os servidores do Estado sentem-se lesados pela falta de informação e amparo por parte da gestão do plano. "Ninguém atende, ninguém responde, ninguém emite nenhum comunicado e nem atualizam o documento no site. Estamos totalmente perdidos nesta situação", desabafa um dos denunciantes.

A Redação Integrada do Grupo Liberal também tentou contato com a assessoria do Iasep ao menos três vezes, mas não obteve retorno até então.

