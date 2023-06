Semáforos na Cidade Nova 4, em Ananindeua, estão sem funcionar

Moradores do cruzamento das travessas WE 32 e SN 03, no conjunto Cidade Nova 4, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, reclamam dos semáforos da área que apresentam falhas há sete dias e estariam causando transtornos no trânsito local. Segundo informações do técnico em informática Cristhyan Silva, 29, os pedestres estão tendo dificuldades para atravessar na faixa por conta do grande fluxo de carros.

Residente do bairro, Cristhyan alega que ainda não ocorreram acidentes, mas o risco é alto devido ao grande movimento de carros e pessoas no cruzamento, já que a área tem vários pontos comerciais. "Há idosos passando por essa via. Teve um dia em que eu tive que acenar para avisar que o sinal estava com problemas e que precisava atravessar", contou o técnico em informática.

Por conta da falha dos semáforos, poucos veículos param na área para deixar que pedestres sigam o caminho pela faixa, segundo relatos. "Ciclistas e condutores que não prestarem atenção, podem acabar se batendo na via. Há carros que estão pegando uma rua, mesmo que seja na contramão, para fugir do trânsito, o que deixa mais perigoso para os pedestres", pontuou Cristhyan.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informou, por nota, que “acionou a empresa que presta o serviço de manutenção nos semáforos para fazer os serviços”.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)