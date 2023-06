Trânsito em Ananindeua: semáforo e retorno têm mudanças no km 3 da BR-316; confira

A localização do semáforo e do retorno existentes no KM 3 da rodovia BR-316, próximo a um supermercado, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foi alterada a partir desta quarta-feira (7). Com a mudança, um novo retorno e travessia de pedestres foram instalados em outro ponto distante cerca de 250 metros em relação ao antigo retorno.

As alterações são necessárias para o avanço da construção da pista do BRT Metropolitano, como informou o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). Uma pista de concreto, por onde vai transitar o ônibus do BRT, será construída no trecho onde funcionava o retorno.

Nesta área, foram instaladas barreiras de proteção e sinalização para condutores e pedestres. As paradas de ônibus permanecem nos mesmos locais, nos dois sentidos da rodovia. A ação conta com o apoio da equipe do Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) para orientar motoristas, ciclistas e pedestres em relação às mudanças.