NGTM prolonga desvio no km 7 da BR-316 para avanço de obras de drenagem

Para dar continuidade ao avanço das obras de drenagem na BR-316, em Ananindeua, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) vai prolongar o desvio já implantado entre os km 8 e 7, no sentido Marituba - Belém. A mudança passa a valer nesta sexta-feira (12). As obras de drenagem fazem parte do projeto de reestruturação dos 10,8 primeiros quilômetros da BR-316, que foram estadualizados.

As obras de drenagem iniciaram no dia 11 de março, no sentido de entrada de Belém, na altura do km 8. Para poder colocar a tubulação de drenagem na rodovia, foi necessário desviar o fluxo de veículos leves para as pistas de concreto do futuro BRT Metropolitano. A saída do desvio, que até então se dava antes do viaduto em construção na avenida Ananin, agora será estendido por mais 600 metros para o avanço das obras.

“O NGTM avança com mais uma etapa das obras de drenagem na rodovia, que quando concluídas, vão solucionar os alagamentos. Para esta etapa de drenagem, foi preciso construir, primeiramente, o pavimento rígido para manter as três faixas de tráfego e, assim, garantir a fluidez no trânsito e causar o mínimo de transtornos aos condutores”, afirmou o diretor geral do órgão, o engenheiro Eduardo Ribeiro.

Toda a sinalização vertical, horizontal e colocação de barreiras de concreto nas pistas para o desvio de trânsito será feita na noite de quinta (11) e deve encerrar na madrugada de sexta-feira (12). Motoristas que desejarem acessar a avenida Ananin ou os estabelecimentos que fiquem localizados no trecho devem se manter à direita e seguir pela pista liberada de asfalto.

Pedestres e ciclistas terão o espaço para trafegar seguro. Haverá ainda mudança na parada de ônibus localizada no km 7, próximo a uma faculdade particular. Durante as obras de drenagem no trecho, a parada será realocada, provisoriamente, para uma área abaixo do viaduto, a cerca de 100 metros do ponto onde se encontra atualmente.

Devido à necessidade de interdição de uma das três faixas de asfalto da via para a obra, o trânsito será desviado para as faixas de concreto do futuro corredor expresso do BRT, garantindo, assim, manter três faixas em funcionamento na BR-316. A faixa de asfalto liberada será destinada a veículos pesados, ônibus e condutores que forem acessar a avenida Ananin e estabelecimentos comerciais situados no trecho. As duas faixas de concreto deverão ser utilizadas por carros pequenos e motocicletas.

A ação vai contar com o apoio do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), para viabilizar o início das atividades e garantir uma melhor fluidez no tráfego de veículos e segurança aos condutores.