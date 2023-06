Semáforos apagados causam transtornos na Arthur Bernardes, em Belém

Pedestres alegam que estão há sete dias com dois semáforos apagados em dois trechos da avenida Arthur Bernardes, em Belém: um em frente a uma indústria e outro na esquina da passagem das Flores, em frente ao Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por meio de nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que está trabalhando para solucionar o problema, que teria sido ocasionado por furto de cabos.

"Isso está ficando uma loucura, está horrível para atravessar. Há uma igreja realizando uma novena e o local está movimentado, mas com os semáforos apagados, há riscos para idosos, crianças e estudantes e a faixa de pedestre está apagada, ou seja, ninguém respeita", disse a autônoma Lúcia Lira, que encaminhou a denúncia para o Eu Repórter.

VEJA MAIS:

"Hoje (terça-feira) é um dia movimentadíssimo aqui na área. Na igreja, ocorre a novena, a escola funciona normalmente e há muitas pessoas transitando. É complicado, o órgão público deveria tomar alguma providência. Já rolou a procissão da igreja em que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fechou as ruas para a procissão passar, enquanto isso, a frente do santuário continua sem semáforo", contou Lúcia.

Quanto ao semáforo em frente à indústria, a Semob informou que “enviará uma equipe ao local para verificar o problema”.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)