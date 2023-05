Dupla de motociclistas empurra Kombi com o pé na avenida Arthur Bernardes, em Belém

Um condutor flagrou dois motociclistas empurrando uma Kombi, em pleno trânsito da avenida Arthur Bernardes, no trecho entre as avenidas Camilo Salgado Filho e Pedro Álvares Cabral. A situação ocorreu no dia 18 deste mês, quando o presidente da Associação Cultural Marex, Maurício Magalhães, se deparou com a dupla empurrando o veículo com o pé. A Kombi não estava funcionando e teria saído de uma borracharia, localizada na esquina da avenida Arthur Bernardes.

Maurício foi seguindo os motoristas até o conjunto Marex. Segundo ele, os motociclistas estavam seguindo em direção ao bairro do Bengui. "Eu estava no meu veículo e, como a via é estreita, não pude ultrapassá-los até meu destino", disse. Ele relatou que há muitas infrações de trânsito na via, principalmente próximo ao conjunto Marex. E completou: caminhões estacionam na via, veículos são estacionados irregularmente e há muito trânsito na contramão.

"Eles fazem o que querem e isso é falta de fiscalização. Alí, próximo ao aeroporto, se tornou um corredor de infrações. Eu me sinto frustrado, pois as leis não são respeitadas como foi visto nessa situação da Kombi. Mas, eu acredito e espero que as instituições públicas resolvam esses problemas, mais cedo ou mais tarde", desabafou o denunciante.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que "...mantém fiscalização através de rondas com agentes em viaturas e motocicletas na cidade para coibir uso indevido de veículos nas faixas exclusivas para ciclistas, incluindo as avenidas Arthur Bernardes e Júlio César, inclusive na madrugada. Mediante flagrante, tem feito autuações e divulgado amplamente nas redes sociais do órgão".

"Conforme o artigo 244, inciso VI do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração grave conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor rebocando ou empurrando outro veículo. A multa é de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por lei, os agentes de trânsito só podem autuar mediante flagrante. Ou seja, não podem fazer uso de vídeos feitos por usuários", comunicou a Semob.

Ainda na nota, a Semob acrescentou que disponibiliza canais de atendimento para denúncias relativas ao trânsito pelas redes sociais da Semob (twitter, instagram e facebook) ou formalizadas à Ouvidoria, nos canais de atendimento: site (https://semob.belem.pa.gov.br/), acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br).

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)