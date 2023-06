Semáforo com defeito causa transtornos na avenida Zacarias de Assunção, em Ananindeua

Um semáforo localizado na avenida Zacarias de Assunção, no cruzamento com a avenida Independência, no bairro Centro, em Ananindeua, não está funcionando há 15 dias, segundo denúncias do morador da área Antônio Alencar, 60.

O denunciante alega que já houve acidentes entre veículos por conta do semáforo que se encontra desligado. "Na verdade, o semáforo já apresentava defeito há mais de 15 dias, quem vem pela avenida Zacarias observa que o equipamento está apagado. Toda hora ocorre um problema nesse semáforo", afirma Antônio.

VEJA MAIS:

Segundo ele, os moradores já tentaram entrar em contato com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) para que o problema seja resolvido, porém, a situação piora a cada dia e está afetando a passagem de pedestres pelo local, como é o caso de estudantes que alegam transtornos para passar pela via e ir em direção a instituição de ensino local.

"O pessoal responsável por isso não está nem aí. O portão de uma escola municipal fica em frente a faixa de pedestres e muitos alunos estão passando dificuldades para chegar na escola. Espero que esse problema tenha uma solução o mais rápido possível", pontuou Antônio.

Em nota, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informou que já acionou a equipe técnica para fazer a manutenção do aparelho semafórico. "A Semutran esclarece que há uma equipe de trânsito que já está atuando no local para melhorar a trafegabilidade da via", diz o texto.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)