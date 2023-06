Sem condução escolar, estudantes caminham 2 km para chegar à escola em Irituia

Alunos da Escola Vitório Olimpio de Moura, da localidade de Candeua, área rural do município de Irituia, estão indo a pé para a instituição de ensino há mais de uma semana, segundo denúncias enviadas ao Eu Repórter. A moradora da região Lene Monteiro, 34, conta que é tia de um aluno que estuda na unidade e está preocupada com a situação que os estudantes passam, tendo que caminhar até a instituição.

"Isso é muito ruim. Imagina o seu sobrinho que sai de casa no ônibus e, quando chega na metade do caminho, tem que ir andando, pois o ônibus escolar não pode chegar até o destino final, devido às más condições da estrada", lamentou Lene.

VEJA MAIS:

Os responsáveis alegam que o ônibus escolar, que seria de responsabilidade da Prefeitura de Irituia, não consegue buscar os alunos de outras comunidades por conta de trechos intrafegáveis da estrada. Eles acrescentam que não possuem previsão de quando as vias irão receber manutenção ou de quando o trajeto do ônibus escolar voltará à normalidade.

"Os alunos vão a pé por mais de 2 km para chegar na escola. Já pensou, no meio do caminho, pegar chuva ou irem no sol de uma hora da tarde, situações que não são fáceis para eles?", indagou Lene.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que a responsabilidade pelo transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino é da prefeitura do município de Irituia, que aderiu ao Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE), bem como a manutenção da via.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Irituia e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)