Salas de aula da Escola Santa Bárbara estão em situação precária. Local será reformado, diz Seduc

As condições precárias da Escola de Ensino Fundamental Santa Bárbara, localizada na rua Fernando Ferrari, no município de Santa Bárbara do Pará, região metropolitana de Belém, foram denunciadas para a equipe do Eu Repórter. Segundo as informações repassadas, as salas são abafadas e estão com infiltrações, os estudantes estão prejudicados pelo regime de escalonamento de aulas, além de outros problemas estruturais do local. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que a reconstrução do espaço já está dentro do cronograma de obras da pasta.

De acordo com a denúncia, alunos reclamam do calor excessivo por conta da falta de ventilação. O desconforto faz com que professores optem por ministrar as dinâmicas nas calçadas, na cantina do local e até em cemitérios. O ensino aos estudantes também ocorre de forma escalonada, onde as turmas são revezadas para receber as aulas.

"As aulas estão sendo feitas dessa forma pois não tem como as crianças permaneceram em um local abafado", diz um denunciante em anonimato, que afirma que a instituição também não possui cadeiras o suficiente para todos os alunos, fazendo com que alguns precisem acompanhar em pé as atividades desenvolvidas.

Denunciantes afirmam que o motivo para o cenário apresentado seria a falta de assistência por parte do poder público, pois a escola não recebe reformas há pelo menos dois anos. "A escola está bastante precária porque não recebe manutenções há anos, assim como todas as escolas públicas na cidade de Santa Bárbara do Pará. É um absurdo que os alunos estejam sendo sujeitados a isso", pontuou a denunciante.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que a reconstrução da escola está dentro do cronograma de obras e confirmou o sistema de escalas. "As aulas dentro das salas são realizadas em sistema de escalonamento para não prejudicar o ensino', conclui o texto.

Já a Prefeitura de Santa Bárbara informou, também por meio de nota, que tem buscado, junto ao Governo do Estado, melhorias e medidas para sanar tais problemas, "se dispondo inclusive a entrar com contrapartida financeira", pontua o comunicado.

(Carolina Mota e Vitória Reimão, estagiárias sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)