Rua intrafegável prejudica o acesso de ambulâncias, em Igarapé Miri

A situação em que se encontra a rua Nova, localizada no bairro Jatuira, no município de Igarapé Miri, nordeste paraense, tem dificultado o processo de tratamento de pacientes em hospitais próximos. Em denúncias feitas ao Eu Repórter, a rua está repleta de mato e lama, o que compromete o acesso de carros hospitalares.

Em um vídeo cedido à reportagem, o filho de um dos pacientes registrou o momento em que uma Van de um hospital público, que faz o transporte de um morador do local, precisou entrar de ré na rua, com certa dificuldade, pois a área estava alagada e cheia de lama.

O denunciante em anonimato, conta que o pai, de 82 anos, precisa realizar o tratamento de hemodiálise ao menos três vezes na semana, no hospital Santa Rosa, em Abaetetuba, a cerca de 1h de distância de onde mora, por ser o município mais próximo a oferecer o tratamento. O transporte de ida e volta é feito por meio de ambulâncias, mas, com a rua intrafegável, os carros chegam a atolar, atrasando a viagem e prejudicando a saúde do paciente. "Ele precisa chegar no horário para fazer o processo. Só de viagem é uma hora de tempo, então precisamos ser ágeis, mas nem sempre dá", diz.

Ele afirma que, por diversas vezes, precisou levar o pai carregado até a ambulância pois o carro não conseguiu entrar na rua devido a quantidade de lama. "Meu pai precisa usar cadeira de rodas mas não temos em casa. O carro precisa parar bem na frente de casa e aí carregamos o papai até a porta. Quando não dá, precisamos levar ele até a esquina da rua, pisando na lama com um idoso no colo. É difícil!", relata.

O morador fala que reside na rua Nova há mais de dez anos, sendo esta a situação desde que mudou-se para o local. "Nunca veio uma equipe sequer vistoriar a área. Enquanto isso, ficamos aqui, precisando passar por essa situação humilhante", desabafa.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)