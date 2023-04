Rua obstruída prejudica o tráfego de pedestres em Parauapebas

Ao menos dez famílias que residem na rua Tirió, localizada no bairro do Parque dos Carajás 2, em Parauapebas, enfrentam dificuldades de tráfego na área por conta de buracos na via. Em denúncias feitas à equipe do Eu Repórter, os moradores afirmam que rua está sem asfalto há pelo menos dez anos. Com o tempo, a pavimentação foi se deteriorando e as falhas começaram a aparecer. Ainda nas mesmas denúncias, comerciantes com estabelecimentos na entrada da rua passaram a ocupar as extremidades da via com objetos de uso próprio, como outdoors e maquinários.

Um dos moradores da área, de forma anônima, conta que a situação prejudica o tráfego de veículos de quatro rodas e que isso tem afetado a coleta de lixo, a entrada de carros de aplicativo e entrega de mercadorias. "Só entra moto aqui. Então os serviços só são feitos na entrada da rua, deixando o pessoal de trás com todos esses problemas", diz.

Ainda com base no relato anônimo, representantes de algumas das famílias do local solicitaram aos comerciantes a retirada dos materiais da entrada da rua. A solicitação não foi atendida. "Eles se negaram e agora passaram a ignorar os nossos pedidos", conta. Esse tipo de cenário, que moradores da área caracterizam como abandono por parte da Prefeitura de Parauapebas, tem levado "pessoas de fora da comunidade" a tentar posse de espaços públicos, como a rua citada.

A Redação Integrada do Grupo Liberal Solicitou nota para a Prefeitura Municipal de Parauapebas e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)