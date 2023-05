Rua do Telégrafo está sem iluminação pública. ‘Fica um breu’, diz denúncia

A produção do Eu Repórter recebeu uma denúncia anônima de um morador da passagem São José, esquina com a Rodovia Artur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém, sobre a falta de iluminação pública no local há cerca de cinco meses. Pelo relato, a rua fica escura a ponto das pessoas sentirem dificuldades em trafegar na área. Ao todo, os moradores conseguiram identificar cinco postes apagados somente na passagem.

O denunciante em anonimato conta que tem uma pessoa da família que faz uso de cadeira de rodas e realiza tratamento de saúde. "Ele fica agitado e com bastante medo porque a rua fica um breu. Quando ele tem alguma crise pelo período da noite, temos dificuldades em levá-lo para o tratamento", diz.

A situação também afeta a segurança dos moradores da passagem e das ruas do entorno. Segundo o denunciante, atos criminosos estão sendo comuns na área, pois o escuro facilita assaltos e até arrombamentos das casas. "A gente vive com medo de levarem nossas coisas ou até de fazerem coisa mais grave. Nem dormir estamos conseguindo com medo de entrarem nas casas, o que já ocorreu na vizinhança", relata.

Ainda com base na denúncia, os postes teriam começado a desligar após um serviço de troca de fiação na área.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda retorno.

