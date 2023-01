Rua Antônio Everdosa não recebe coleta de lixo há 10 dias

Preocupado com a situação, Neimar perguntou para um dos funcionários que trabalham nos carros de lixo e soube que a rua não está na rota para coleta . Os residentes afirmam que há lixos espalhados por toda a via.

"Se já não bastasse termos de ter cuidado com o perigo de roubos, temos que ficar vigiando se não estão jogando lixo na sua porta e além disso, manter porta e janelas fechadas por causa de ratos e baratas ", desabafou o morador Neimar Reis.

Na rua Antônio Everdosa , com a travessa Humaitá , no bairro da Pedreira , em Belém , os moradores reclamam sobre a falta de coleta de lixo que não ocorre há 10 dias . Segundo informações, a pista está ficando tomada por sujeira , atraindo ratos, baratas e outros insetos.

"A Sesan pede à população que contribua com a limpeza da cidade colocando o lixo domiciliar para coleta somente nos dias e horários corretos e no caso de entulho que utilize o Zap-Entulho. Em caso de presenciar atos de descarte irregular avisar imediatamente através das redes sociais oficiais da prefeitura ou Sesan", comunicou o órgão.

O órgão municipal de Saneamento também informou que disponibiliza o Zap-Entulho , serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059.

"A Sesan enviará uma equipe ao local citado para verificar a situação relatada. Caso constatada a veracidade, a secretaria tomará as medidas cabíveis, junto à terceirizada, para regularizar a prestação do serviço", disse

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que não procede a informação de que a rua Antônio Everdosa não faz parte do roteiro da coleta de lixo domiciliar.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)