Moradores organizam força-tarefa para tapar buracos na rua das Mangueiras, em Outeiro

Moradores da Avenida das Mangueiras, do bairro de São João do Outeiro, em Belém, realizaram uma força-tarefa para tapar os buracos existentes na rua. De acordo com as denúncias, tal situação perdura há anos e nunca teve atenção dos órgãos competentes.

Moradores relatam que a rua nunca recebeu o serviço de pavimentação asfáltica, nem de saneamento básico, apresentando uma estrutura constituída por barro, o que facilita a abertura de buracos em quase toda a extensão da via.

Com isso, moradores precisam recorrer a uma força-tarefa conjunta para fazer manutenções constantes na passagem, como aterrar os buracos, para que consigam trafegar pela área sem grandes preocupações.



Os buracos, largos e com certa profundidade, dificultam o acesso de veículos maiores, levando os moradores a ficarem sem serviços básicos e essenciais, como coleta regular de lixo, já que o caminhão não entra no local, ou carros de aplicativo, pois os mesmos optam por recusar corridas quando precisam entrar na rua, assim como viaturas policiais, ambulâncias e outros.

Os carros que trafegam pelo local são de moradores da rua, que relatam prejuízos nos automóveis, já que é bastante comum os veículos caírem em buracos e ficarem atolados.

Já os pedestres contam que é quase impossível trafegar a pé, pois os buracos ocupam boa parte da via, sobrando poucas opções de passagem. Um denunciante que não quis se identificar, conta que eles precisam andar "no meio da lama", o que gera transtornos em quem vive no local. "A gente não tem por onde andar, então vai no meio da lama mesmo", diz.

Todo o cenário descrito na reportagem foi repassado pelos moradores aos órgãos competentes responsáveis pelos serviços citados, porém, os pedidos nunca foram atendidos. Os reclamantes contam que para as administrações, a rua das Mangueiras aparece como asfaltada, o que está bem longe da realidade apresentada pelos moradores.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e para a Administração Regional de Outeiro (AROUT) e aguarda retorno.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo