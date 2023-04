Prefeitura realiza limpeza em rua de Mosqueiro após denúncia feita ao projeto Eu Repórter

A alameda Boa Vista, localizada na ilha de Mosqueiro, no bairro do Cajueiro, foi alvo de denúncias de moradores que reclamavam de um contêiner que servia como depósito de lixo, principalmente por estabelecimentos comerciais do entorno. Após a publicação da matéria em O Liberal, dentro do projeto Eu Repórter, a Prefeitura de Belém realizou, no último dia 13, a limpeza da área e a retirada do contêiner.

Segundo a denúncia, o local passou a ser usado como espaço para descarte irregular de lixo após um recipiente, similar a um contêiner de tamanho pequeno, ter sido deixado na esquina da alameda, causando desconforto aos moradores das proximidades, que estavam sendo obrigados a conviver com os resíduos, que apodreciam por conta do longo período em que permaneciam no espaço.

A denunciante, que fez o relato de forma anônima, conta que os moradores solicitaram a retirada do material para diversos órgãos, porém, a limpeza não foi feita. "Foi então que resolvemos procurar a equipe do Eu Repórter para nos ajudar e, graças a Deus, deu certo", afirma.

A moradora relata que a publicação da matéria fez com que a situação da comunidade fosse vista por várias outras pessoas, que se juntaram à luta. "As pessoas se juntaram e começaram a refazer os pedidos para a agência distrital e prefeitura. Um conjunto de ações contribuiu para a solução do caso e o projeto foi uma das coisas que nos ajudou", diz.

Agora, em vídeos recentes, a leitora mostra como ficou a área: um espaço limpo, com algumas mudas de plantas e placas de aviso pedindo para que o descarte de materiais na área não volte a ocorrer. "Após a limpeza, os vizinhos se juntaram pra pintar pneus e usar como vasos, fazer placas. Fizemos uma área tão bonita aqui, que agora dá orgulho de olhar", relata.

A leitora diz que se sente agradecida pelo espaço que o projeto dá a quem vive nas comunidades, principalmente as mais distantes. "É um modo de sermos vistos e ouvidos pelo poder público e até ajuda quem não conhece esses canais, que servem como porta-voz", afirma.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão Camila Moreira, chefe de reportagem)