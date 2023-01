Ponte de madeira está com a estrutura comprometida na rua dos Timbiras

Uma ponte de madeira localizada na rua dos Timbiras, no bairro da Cremação, está sendo motivo de tensão para os pedestres que passam pelo local. Segundo relatos, a ponte apresenta buracos e pedaços de madeira mal colocados, além de ter uma certa elevação que contribui para acidentes na área.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, andar pela ponte é arriscado devido às condições da estrutura.



Um denunciante anônimo conta que vários acidentes já foram registrados, sendo o mais recente o caso de uma idosa que caiu ao descer da ponte, torcendo o tornozelo. "As pessoas que passavam na hora que a ajudaram. Ela caiu feio no chão e as compras dela de espalharam pela rua. É humilhante a gente ter que passar por isso", lamenta.

Ainda com base nos relatos, uma obra de construção de ponte de concreto chegou a ser iniciada em 2022 mas não foi concluída, o que deixa os moradores intrigados pois não sabem o motivo da paralisação do serviço.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa, em nota, que será feito o levantamento, orçamento e a programação, de acordo com o calendário da Sesan, para a construção de uma nova passarela para pedestres na rua dos Timbiras.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém