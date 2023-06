Passagem Primeiro de Julho, no bairro do Bengui, estaria abandonada

A comunidade da passagem Primeiro de Julho, localizada ao lado da Estrada do Bengui, no bairro do Bengui, em Belém, alegam que estão abandonados pelo órgão municipal. O morador Raul Cadete, de 25 anos, diz que os moradores já realizaram várias denúncias sobre a falta de saneamento da via, no qual realizam queixas desde janeiro de 2022. A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que fará levantamento topográfico para elaborar o projeto e orçamento para realizar o serviço e resolver os problemas que afetam a passagem

"Não mandaram nenhuma equipe para ver nossa situação. Não recebemos nenhuma nota ou posição sobre os constantes problemas que vivemos aqui na rua. Já fizemos outras denúncias, mas nada foi feito pela prefeitura. Cada dia que passa a rua fica pior", contou Raul.

Com o período de chuva, os alagamentos contribuíram para que as enchentes invadissem as residências da área. A rua ficou intrafegável após o surgimento de mais buracos, segundo o denunciante. Por conta dos buracos e poças de lama, os moradores afirmam que o problema está impedindo que caminhões de lixo entrem na via para realizar a coleta dos resíduos.

"Já estamos chegando no segundo semestre de 2023 e nada é feito. Existem vizinhos que aumentaram o nível de suas casas porque, quando chove, alaga e enche tudo, causando transtorno total aos moradores. O que causa mais revolta é que ficam mandando imposto, sendo que não deveríamos pagar por conta dessas falhas e falta de serviços para nossa comunidade", desabafou Raul.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que cumpre a meta de alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

O órgão ressaltou que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como é o caso da passagem Primeiro de Julho. "A Secretaria ressalta que fará levantamento topográfico para elaborar projeto e orçamento e assim realizar o serviço e resolver os problemas que afetam a passagem", comunicou.

