Paciente reclama da demora no atendimento na UPA da Terra Firme, em Belém

Uma paciente que precisou da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Terra Firme, localizada na avenida Perimetral, em Belém, reclamou da demora no local. Nesta quinta-feira (22), a doméstica Karine Silva, 32, afirmou que seu acompanhante foi impedido de entrar na unidade e que passou três horas esperando para ser atendida.

"Estou aqui passando ruim de gripe, asma, tosse e dor no corpo. O porteiro não deixou meu esposo entrar, mas está deixando que outros acompanhantes entrem na unidade. A UPA está lotada e estou aqui desde às 10h e não fui atendida", contou Karine.

VEJA MAIS:

Segundo ela, há idosos e pessoas em cadeiras de roda no aguardo para atendimento e sem previsão de serem chamadas. Ela sempre recorre a UPA quando passa por problemas de saúde e a situação é a mesma, não há melhorias em relação ao atendimento do local.

"A gente pergunta e a desculpa é sempre a mesma. Eles dizem que estão fazendo o possível para atender, mas há pessoas que apresentam quadro de urgência maior do que outras. No meu caso, sofro com asma e estou passando mal há seis dias, vim aqui e até agora não fizeram nada", pontuou Karine. "Estou insatisfeita e chateada, é um descaso", desabafou Karine.

A reportagem solicitou nota para Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)