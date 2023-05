Parte do teto desaba na UPA, em Ananindeua; atendimento segue normal, diz secretaria

Denunciantes registraram a queda de uma parte do teto do corredor da área de emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro do Distrito Industrial, localizada na rua Primeira Rural, em Ananindeua. O desabamento ocorreu na segunda-feira (1º).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirmou que um pedaço de gesso descolou do teto devido às fortes chuvas dos últimos dias e “que o setor responsável já foi informado para fazer os reparos”. “A Sesau informa ainda que os atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento do Distrito Industrial seguem normalmente, onde a equipe conta com dois médicos plantonistas para atender a população da área”, diz o texto.

VEJA MAIS

Segundo informações repassadas, o espaço recebeu reformas e foi entregue há pouco menos de um mês, porém o teto de toda unidade estaria apresentando rachaduras. "Está bem crítica a situação da UPA, há risco de outras partes do teto desabarem e causar um estrago, até atingir alguém. Esses problemas estão trazendo riscos de vida para os pacientes e seus servidores ", contou o denunciante.

Os pacientes também reclamam sobre a falta dos médicos e a demora para os atendimentos. Eles afirmam que os serviços iniciam a partir das 9h e que, diante de poucos especialistas, o atendimento é lento, fora os problemas de infraestrutura na unidade. "Essa UPA precisa de uma vistoria urgente, não é de hoje que isso vem acontecendo, não faz nenhum mês que foi reformada e já está desse jeito. Os moradores do Distrito precisam de uma resposta, pagamos nossos impostos e é isso que recebemos?", indagou o denunciante.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)